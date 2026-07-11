Düğün Dernek 2'nin Çekildiği Kaya Ev 30 Milyon Lira Bedelle Satışa Sunuldu

Erzincan’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kemaliye ilçesinde sarp kayalıkların zirvesine kurulu sıra dışı bir konut emlak piyasasını hareketlendirdi. Kentin simgesi haline gelen ve Türk sinemasının popüler yapımlarından "Düğün Dernek 2" filmine ev sahipliği yapan meşhur evi sahipleri satışa çıkardı. İstanbul’daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam arayan emekli öğretmen çift Bekir ve Nermin Taştan'ın büyük emeklerle inşa ettiği ikonik mülk 30 milyon liralık fiyatıyla dikkat çekiyor.

Coğrafi Zorlukları İlkel Teleferikle Aştılar

Büyük şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Taştan çifti, yıllar önce yerleştikleri Kemaliye’de ilçe merkezine tamamen hakim bir kayalık alanı gözlerine kestirdi. Alışılmışın dışındaki bu zorlu noktada ev yapımına başlayan çift, lojistik açıdan oldukça meşakkatli bir inşaat süreci yönetti. Bölgeye herhangi bir iş makinesinin girememesi nedeniyle kum, çimento ve taş gibi tonlarca ağırlıktaki temel yapı malzemelerini ilk etapta insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşıdılar. Malzemeleri zirveye ulaştırmak için dik yamaca ilkel bir teleferik düzeneği kuran azimli çift tüm yükü bu mekanik sistemle yukarı ulaştırdı. Yaklaşık iki yıl boyunca aralıksız devam eden yoğun çalışmaların ardından tamamlanan konut sıra dışı mimari yapısıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. Ziyaretçiler doğrudan kayalığın gövdesine oyulan 96 basamaklı dik bir merdiveni tırmanarak bu özel eve ulaşabiliyor.

Beyaz Perdeden Milyonluk Satış İlanına

Kendine has yerleşimiyle kısa sürede ilçenin en önemli sembollerinden birine dönüşen bu yapı yönetmenlerin de dikkatinden kaçmadı. Gişe rekorları kıran sinema filmi "Düğün Dernek 2" projesinin birçok sahnesine doğal bir plato olarak hizmet eden konut bu sayede ülke çapında büyük bir şöhret yakaladı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ve önünde hatıra fotoğrafları çektirdiği bu ev şimdilerde yeni sahibini bekliyor.