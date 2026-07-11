Fahriye Evcen'den Çok Konuşulan Yeni Tatil Pozları: Siyah Beyaz Şıklık

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni tatil fotoğraflarını paylaştı. Siyah beyaz sahil kombiniyle dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den Çok Konuşulan Yeni Tatil Pozları: Siyah Beyaz Şıklık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 19:31

Televizyon ve sinema dünyasının popüler simalarından Fahriye Evcen yaz sezonunun keyfini çıkarmaya devam ediyor. Ekrana verdiği uzun aralarda sosyal medya mecralarını aktif kullanan ünlü oyuncu kişisel hesabı üzerinden takipçileriyle yeni kareler paylaştı. Deniz kenarında gerçekleştirilen çekimlerden oluşan fotoğraflar yayınlandığı andan itibaren internet dünyasında yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Objektif karşısında son derece rahat ve doğal tavırlar sergileyen Evcen'in sahil paylaşımları kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Sahilde Siyah Beyaz Kontrastı

Yayınlanan fotoğraflarda Fahriye Evcen'in stil tercihleri ön plana çıkıyor. Sahil şeridinde yer alan özel ahşap kabanalarda poz veren ünlü isim askılı siyah bir bodysuit modelini yüksek belli ve dökümlü beyaz keten pantolonla kombinlemeyi tercih etti. Saçlarını arkaya doğru sıkı bir at kuyruğu şeklinde toplayan oyuncu köşeli tasarıma sahip büyük camlı koyu renk güneş gözlükleriyle de tarzını tamamladı. Doğal tonlardaki hafif makyajı, sade aksesuarları ve elindeki akıllı telefonuyla günlük yaşamın içinden kesitler sunan Evcen kumsalda ve dinlenme alanlarında objektiflere gülümsedi. Takipçileri, ünlü aktrisin bu duru ve çabasız şıklığını kısa sürede binlerce beğeni ve yorum dalgasıyla ödüllendirdi.

Ekranlardan Uzak Dingin Bir Yaz

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında gerçekleştirdiği evliliğin ardından magazin basınının yakından takip ettiği örnek çiftler arasında yer alan Evcen şimdilerde zamanının büyük kısmını ailesine ayırıyor. Yaz dönemini genellikle kalabalıktan uzak sakin sahil beldelerinde geçirmeyi seçiyor. Geçmiş yıllarda dönemin popüler yapımı "Yaprak Dökümü" projesindeki Necla karakteriyle geniş kitlelerce tanınan, ardından "Çalıkuşu" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi tarihi prodüksiyonlarda başrol üstlenen deneyimli sanatçı meslek hayatında oldukça seçici davranıyor. Yeni yayın dönemi öncesinde kendisine ulaşan senaryoları titizlikle değerlendirdiği bilinen Evcen şu sıralar iş stresinden uzak, ailesiyle birlikte dingin bir tatil rutini sürdürüyor.

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'ın İtalya Paylaşımları Beğeni Yağmuruna Tutuldu! Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'ın İtalya Paylaşımları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Mauro Icardi ve China Suarez Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu! Mauro Icardi ve China Suarez Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Aşka Geldi: Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Aşka Geldi: Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
Doğum İçin Gün Sayan Melike Şahin'in Belirginleşen Karnı Dikkat Çekti Doğum İçin Gün Sayan Melike Şahin'in Belirginleşen Karnı Dikkat Çekti
Yurt Dışında Yaşayan Ezhel Yunan Adasından Paylaştı: Yurt Dışında Yaşayan Ezhel Yunan Adasından Paylaştı: "Türkiye Bana 10 Metre"
Ricky Martin Konseri Öncesi Michael Kuyucu'dan Sert Edis Çıkışı: Ricky Martin Konseri Öncesi Michael Kuyucu'dan Sert Edis Çıkışı: "Ondan Star Olmaz"
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı