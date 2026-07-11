Engin Polat'tan Çeşme'de Ölen Kuzeni Can Polat İçin Duygusal Paylaşım!

Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuzeni Can Polat'ın yasını tutan Engin Polat, sosyal medya hesabında duygusal bir türkü paylaştı.

Engin Polat'tan Çeşme'de Ölen Kuzeni Can Polat İçin Duygusal Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 19:38

İş insanı Engin Polat, yakın dönemde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren akrabasının derin kederini yaşıyor. Polat ailesine yönelik bir süredir devam eden tehdit mesajlarının ardından ailenin korumalığını üstlenen kuzen Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 Haziran tarihinde hedef alınmıştı. Gerçekleşen kanlı baskında hayatını kaybeden genç korumanın vefatı tüm yakınlarını derin bir sessizliğe sürükledi.

Düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Dilan Polat yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayarak tabut başında fenalık geçirmişti. Olayın psikolojik travmasını derinden hisseden ünlü isim sağlık sorunları sebebiyle bir süre hastanede müşahede altında kaldı. Bu süreçte dijital mecralardaki hesaplarına da erişim engeli getirilen Dilan Polat'ın tedavisinin ardından eve dönüşünü eşi Engin Polat, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" ifadesiyle kamuoyuna duyurmuştu.

"Neredesin Sen" Türküsüyle Sitemli Veda

Yaşanan trajedinin etkilerini üstünden atmaya çalışan Engin Polat uzun süren sessizliğini bozarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Kuzeninin ani kaybıyla sarsılan ünlü figür iç dünyasındaki burukluğu takipçilerine aktardı. Gönderisine usta sanatçı Neşet Ertaş'ın klasikleşmiş "Neredesin Sen" türküsünü ekleyen iş insanı, seçtiği hüzünlü melodiyle yaşadığı boşluğu gözler önüne serdi. Polat kaybettiği yakınını anarken ailenin içinden geçtiği bu zorlu günlerin yükünü de kelimelere döktü.

Acı Gerçekle Yüzleşti

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve geniş bir etkileşim toplayan bu anlamlı gönderi kısa sürede internet dünyasında en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasına girdi. Engin Polat vefat eden kuzeninin ardından gerçekleştirdiği bu yayına, "Hayatın en acı gerçeği, her vedanın sonradan anlaşılmasıdır" notunu düştü.

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