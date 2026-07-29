MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Evinde Ölü Bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber hem yarışmanın takipçilerini hem gastronomi dünyasını derinden sarstı. "Kızılsakal" lakabıyla tanınan başarılı şefin Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ani ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve sevenlerinden peş peşe taziye mesajları geldi.

MasterChef İle Tanındı

Eren Kaşıkçı 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sakin tavırları, disiplinli çalışması ve hazırladığı başarılı tabaklarla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Yarışma boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Kaşıkçı sezonu şampiyon olarak tamamlayarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Mesleki hayatına ise yarışmadan çok önce başlamıştı. Turizm ve otelcilik eğitimi alan başarılı şef farklı restoran ve otellerde çalışarak mutfakta önemli bir deneyim kazandı. Daha sonra Gökçeada'da bir sörf otelinde başşef olarak görev yaptı.

Kendi İşletmesini Kurmuştu

MasterChef zaferinin ardından İstanbul'a dönen Eren Kaşıkçı "Kızıl Sakal Sandviç" adını verdiği işletmesiyle kendi yolunu çizmeye başladı. Türk ve dünya mutfağından lezzetleri bir araya getiren tarifleriyle dikkat çeken şef, hem mutfaktaki başarısı hem de samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı mutfağa olan tutkusu ve üretkenliğiyle tanınıyordu.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ise henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından açıklanması bekleniyor.

Beklenmedik vefatıyla büyük üzüntü yaratan Eren Kaşıkçı hem yarışmadaki başarıları hem mutfağa kattığı lezzetlerle sevenlerinin hafızasında yaşamaya devam edecek.