Şahmaran ne kadar izlendi? Sonuçlar belli oldu!

Netflix'in dizi ve filmlerinin izlenme oranlarını ilk kez açıkladığı rapora göre, "Şahmaran"ın ilk sezonu, Türkiye ve aynı anda yayına girdiği diğer ülkelerde büyük ilgi gördü. Dizi, Netflix'in küresel bazlı dili İngilizce olmayan diziler listesine hızlı bir giriş yaparak, yayınlandığı ilk haftada 33.960.000 izlenme saatiyle ikinci sıraya yükseldi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği ve senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı "Şahmaran", dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Dizinin başarısı, Türk yapımı içeriklerin küresel platformlarda ne kadar etkileyici olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Dizinin ikinci sezonu, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak ve Berfu Halisdemir gibi başarılı isimlerin de yer aldığı kadrosuyla 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Şahmaran'ın ikinci sezonuyla birlikte heyecan dorukta!