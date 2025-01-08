“Sahipsizler” kadrosuna yeni kan: Burak Berkay Akgül'lü ilk kareler yayınlandı

Star TV’nin ilgiyle takip edilen çarşamba akşamı dizisi Sahipsizler, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül, dizide önemli bir karakter olan Devran Alaz’ı canlandırarak hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Köklü bir aileden gelen Devran Alaz, geçmişiyle yüzleşmek ve hayalleri arasında sıkışıp kalmak gibi derin bir iç çatışmayı izleyiciye aktaracak. Özellikle Hazal Subaşı’nın hayat verdiği Azize karakteriyle kesişecek olan yolları, dizinin gidişatında belirleyici bir rol oynayacak. Mardin’in büyüleyici atmosferinde çekilecek sahnelerle Devran Alaz’ın hikayeye güçlü bir giriş yapması bekleniyor.

Ancak dizinin hayranları bu hafta küçük bir hayal kırıklığı yaşayacak. RTÜK’ten alınan program durdurma cezası nedeniyle Sahipsizler, bu akşam ekrana gelmeyecek. Sevilen dizinin yeni bölümü 15 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

Diziye yeni katılan Burak Berkay Akgül’ün performansı ve Devran Alaz karakterinin hikâyedeki yeri, şimdiden merak konusu oldu. Sahipsizler, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor