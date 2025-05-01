Sahipsizler Dizisinin Kadrosuna 2 Yeni Oyuncu Katıldı

Sahipsizler dizisi, yeni sezonda 2 önemli oyuncu daha katıldı. Aslı Omağ ve Denisa Gültekin yeni karakterleriyle ekrana gelecek.

Sahipsizler Dizisinin Kadrosuna 2 Yeni Oyuncu Katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-05-2025 16:01

Sahipsizler dizisi, yeni sezona kadrosuna katılan 2 yeni oyuncu ile damga vuruyor. Star TV’nin sevilen dizisi, Cem Karcı’nın yönetmenliğinde yeni sezona hazırlanırken, kadroya katılan yeni isimler merakla bekleniyor.

Yeni Sezonda Kadroya Katılan İsimler

Sahipsizler dizisinin ekibine son olarak Ali Öner katılmıştı. Devran’ın abisi Fırat karakterine hayat verecek olan Öner, dizinin yeni sezonda önemli bir rol üstlenecek. Ayrıca, Aslı Omağ ve Denisa Gültekin de kadroya dahil olan diğer isimler arasında yer alıyor.

Aslı Omağ ve Denisa Gültekin Karakterleriyle Dikkat Çekecek

Aslı Omağ, dizide Güliz karakterini canlandıracak ve Dorukcan Sarıduman’ın oynadığı Kerem’in annesi olacak. Güliz’in hikayesi, Kerem’in hayatındaki önemli anları ve ilişkileri derinleştirecek.

Denisa Gültekin ise Buket karakterini canlandıracak. Yusuf (Enes Koçak) ile geçmişte yaşadığı ilişkiyi seyirciye sunacak olan Gültekin, eski sevgiliyi canlandırarak dizinin dramatik atmosferine yeni bir boyut katacak.

Sahipsizler Yeni Sezonu ile Ekranda Olacak

Sahipsizler dizisinin yeni sezonu, kadrosuna katılan bu güçlü oyuncularla birlikte, daha da heyecanlı ve sürükleyici olacak. Yeni karakterler ve gelişen hikayelerle dizi, izleyicilerine yine unutulmaz anlar yaşatacak.

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