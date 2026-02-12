Sahipsizler Dizisinden Kötü Haber: Başarıya Rağmen Final Kararı!

İki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyi fırtınalı hikâyesiyle kendine bağlayan OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Reyting listelerinde başarılı sonuçlar almasına rağmen, dizi için veda çanları çalmaya başladı.

Reyting Var, Bütçe Yok: Zarar Kararı Getirdi

Sahipsizler, iki sezon boyunca kemikleşmiş bir izleyici kitlesine ulaşsa da televizyon dünyasının ekonomik gerçeklerine yenik düştü. Dizinin yayından kaldırılma nedeni reyting düşüklüğü değil, bölüm başı maliyetlerinin karşılanamaması.

Gelen bilgilere göre; prodüksiyonun yüksek maliyetleri reklam gelirlerinin üzerine çıkınca, projenin her hafta zarar ettiği saptandı ve kanal yönetimiyle ortaklaşa final kararı alındı.

Veda Tarihi Belli Oldu

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla hafızalara kazınan dizi, 51. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.

Yönetim: Yaratıcı yönetmenliğini Cem Karcı ’nın, yönetmenliğini ise Enes Kartal ’ın üstlendiği yapım, görselliğiyle büyük beğeni toplamıştı.

Kadronun Gücü: Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Turgut Tunçalp ve Edip Tepeli gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, son ana kadar yüksek performans sergilemeye devam ediyor.

Sahipsizler Oyuncu Kadrosu

Veda kararı sonrası sosyal medyada "Bu kadro dağılmamalıydı" yorumları yapılırken, dizinin öne çıkan isimleri şunlardı: