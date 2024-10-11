Sahipsizler dizisinden ilk kareler yayınlandı

Merakla beklenen "Sahipsizler" dizisi, trajik bir kayıp sonrası hayatta kalma mücadelesi veren altı kardeşin hikayesini anlatacak. OGM Pictures imzası taşıyan ve Star TV için çekilen dizinin yapımcılığını üstlenen ekip, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Cem Karcı'nın oturduğu dizinin senaryosu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı tarafından kaleme alınıyor.

Sahipsizler, anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma savaşını konu alıyor. Dizi, zorlayıcı koşullara ve üst üste gelen felaketlere rağmen, birbirlerine sımsıkı sarılan bu kardeşlerin ayakta kalma çabasını derin bir dram eşliğinde ekrana taşıyacak.

Kardeşlerden en büyüğü olan Azize'yi başarılı oyuncu Hazal Subaşı canlandırırken, Cemo karakterine Kaan Mirac Sezen hayat veriyor. Diğer kardeşler Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve en küçük kardeş Balım'ı (Züleyha Yıldız) canlandıran genç yetenekler de dizideki güçlü aile bağını izleyicilere hissettirecek.

Yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Sahipsizler, duygusal hikayesiyle geniş kitlelerin ilgisini çekeceğe benziyor!