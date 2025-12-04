Sahipsizler Dizisinde Flaş Değişiklik

OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisinde yönetmen değişti. Dizinin 42. bölümünden itibaren yönetmenlik görevini Enes Kartal üstlendi, 2. yönetmen ise Neslihan Demirer oldu.

Sahipsizler Dizisinde Flaş Değişiklik
Yayın Tarihi : 04-12-2025 12:31

Çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisinin reji koltuğunda önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin başarılı yönetmeni, yapım şirketinin bir diğer yeni projesi olan “A.B.İ” dizisine geçerken, Sahipsizler'in yeni yönetmeni merak konusuydu.

42. Bölüm İtibarıyla Yeni Yönetmen Belli Oldu

Dizinin yeni yönetmeni, projenin bütün yapısına hakim olan bir isim oldu.

  • Yeni Yönetmen: Dizinin 42. bölümü itibarıyla reji koltuğuna, daha önce projenin 2. yönetmenliğini üstlenen Enes Kartal oturdu.

  • Yeni 2. Yönetmen: Dizinin 2. yönetmenliği görevine ise bu sezon A.B.İ dizisinin reji ekibinde yer alan Neslihan Demirer getirildi.

Bu görevlendirmelerle birlikte, Sahipsizler dizisi yeni yönetmen kadrosuyla yayın hayatına devam edecek.

