Sahipsizler Dizisi Setinde Küfür Krizi!

Star TV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran ve sezon boyunca reyting zirvesine yerleşen Sahipsizler dizisinin setinde şok edici bir olay yaşandı. Başarılı yönetmen Cem Karcı’nın imzasını taşıyan dizinin sezon finali çekimleri sırasında, Reha Özcan’ın öfke patlaması gündeme bomba gibi düştü. Usta oyuncunun reji ekibine ağır sözler sarf ettiği iddiası, magazin ve televizyon dünyasında tartışma yarattı.

Sette Gergin Anlar: Küfür Krizi Büyüdü

Final sahnesi çekilirken yaşanan gerginlik, gece sahnelerinin temposu sırasında patlak verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yemek arası öncesinde sinirlenen Reha Özcan, reji ekibine üst üste ağır küfürler etti. Set çalışanları olay karşısında şoke olurken, ortam bir anda gerildi. Çekimler tamamlandıktan sonra Özcan, herkese iyi tatiller dileyip setten ayrıldı. Ancak set çalışanlarının öfkesi dinmedi. Bazı ekip üyelerinin, durumu yapım şirketi OGM Pictures’a rapor ettiği ve yasal haklarını aramak istedikleri konuşuluyor.

Reha Özcan’ın Açıklaması Merakla Bekleniyor

Yaşanan krizin ardından gözler Reha Özcan’a çevrildi. Başarılı oyuncunun bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Geçmişte set çalışanları için yaptığı teşekkür dolu paylaşımlarla dikkat çeken Özcan, o mesajında “Tüm set çalışanlarına minnettarız. Onlar hepimizden zor şartlarda çalışıyor…” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu son olay, sahne arkasında gerilimin ne kadar yükselebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.