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Şahin Irmak'ın paylaşımları korkutmuştu! Bitkin hali dikkat çekti

Şahin Irmak ve Asena Tuğal çifti, son günlerde yaşadıkları zorlukların etkisiyle Etiler'de görüntülendi. Şahin Irmak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerek hayattaki umutsuzluğunu ifade etmişti. Depresyon belirtileri gösterdiği konuşulan Irmak'ın yorgun ve bitkin görünüşü gözlerden kaçmadı.

Şahin Irmak'ın paylaşımları korkutmuştu! Bitkin hali dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2023 10:30

Daha önceki paylaşımlarında, "Şimdi ölüm bile yetmiyor. Acılarımızı tartmaya dostlar… Alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar… Değişen ben değilim. Dönüşen savaş… Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya…" şeklinde bir şiir paylaşmıştı.

Muhabirlerin, "Paylaşımlarınızın nedeni neydi? Maddi veya manevi sıkıntılarınız mı vardı?" sorusuna Irmak, "Hayır, öyle bir şey değil. Genel olarak içimden geldiği için yazdım" cevabını verdi. Depresyon belirtileri gösterdiği düşünülen Irmak'ın halsiz ve bitkin hali dikkat çekti.

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