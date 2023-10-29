Şahika Ercümen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster

Cumhuriyetin 100. yılında 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan milli sporcu Şahika Ercümen, kazandığı ödülü hayır için bağışlayacak. Peki, Şahika Ercümen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şahika Ercümen Kimdir?

1985 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Şahika Ercümen, serbest dalışta Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Ercümen, serbest dalışta Türkiye rekorunun sahibidir ve Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Milli sporcu olarak tanınan Ercümen, cumhuriyetin 100. yılına özel Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağını dalgalandırdı.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de Şahika Rüzgarı

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına özel hazırlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' bölümünde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Şahika Ercümen yarışacak. Programda ne kadar kazanırsa kazansın, tüm ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı. Bu özel programda Şahika'nın performansı merakla bekleniyor.

Hayır İçin Yarışıyor

Şahika Ercümen'in bağış kararı, Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu gibi diğer sporcuların da benzer adımlar atmasına vesile oldu. Ünlü sporcuların bu tür hayır işleriyle ön plana çıkması, toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlıyor.