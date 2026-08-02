Gwyneth Paltrow TikTok'u Karıştırdı! İlk Videosu Olay Yarattı

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızlarından Gwyneth Paltrow sosyal medya platformlarına bir yenisini daha ekledi. 53 yaşındaki ünlü oyuncu sonunda TikTok hesabı açtı ama bunu sıradan bir paylaşımla yapmak yerine oldukça dikkat çeken bir videoyla giriş yapmayı tercih etti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen paylaşım sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İlk Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Paltrow'un yayınladığı tanıtım videosunda birbirinden farklı mekanlarda çekilmiş görüntüler yer aldı. En çok konuşulan kare ise beyaz çarşaflı bir yatakta uzandığı sahne oldu. Oyuncu bu görüntülerde yalnızca güneş gözlükleri ve küpeleriyle kamera karşısına geçti.

Videoda bunun dışında küvette, bahçede, teknede, helikopterde ve özel jette çekilmiş farklı anlar da yer aldı. Hazırlanan kolaj kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmeyi başardı.

Esprili Tarzıyla Takipçilerini Güldürdü

Videonun en eğlenceli detaylarından biri ise Paltrow'un sürekli tekrarladığı cümleydi. Ünlü oyuncu farklı sahnelerde "Bir saniye sadece TikTok çekiyorum." diyerek esprili bir anlatım kullandı. Üstelik aynı cümleyi farklı dillerde söylemesi de videoya renk kattı.

Bu eğlenceli yaklaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi ve paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

TikTok'a Geldiğini Önce Instagram'dan Duyurdu

Gwyneth Paltrow TikTok hesabını açtığını ilk olarak Instagram Hikâyeler bölümünden takipçilerine duyurdu. Paylaştığı videoya "Görünüşe göre artık TikTok'tayım." notunu ekleyen oyuncu yeni platformdaki ilk adımıyla büyük ses getirdi.

İlk paylaşımının gördüğü yoğun ilgi Paltrow'un TikTok'ta da kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi oluşturacağının sinyalini verdi. Görünen o ki ünlü oyuncu sadece sinema dünyasında değil sosyal medyada da konuşulmaya devam edecek.