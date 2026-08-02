Gwyneth Paltrow TikTok'u Karıştırdı! İlk Videosu Olay Yarattı

Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow TikTok'a dikkat çeken ilk videosuyla giriş yaptı. Cesur paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlendi, sosyal medyada gündem oldu.

Gwyneth Paltrow TikTok'u Karıştırdı! İlk Videosu Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 19:10

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızlarından Gwyneth Paltrow sosyal medya platformlarına bir yenisini daha ekledi. 53 yaşındaki ünlü oyuncu sonunda TikTok hesabı açtı ama bunu sıradan bir paylaşımla yapmak yerine oldukça dikkat çeken bir videoyla giriş yapmayı tercih etti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen paylaşım sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İlk Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Paltrow'un yayınladığı tanıtım videosunda birbirinden farklı mekanlarda çekilmiş görüntüler yer aldı. En çok konuşulan kare ise beyaz çarşaflı bir yatakta uzandığı sahne oldu. Oyuncu bu görüntülerde yalnızca güneş gözlükleri ve küpeleriyle kamera karşısına geçti.

Videoda bunun dışında küvette, bahçede, teknede, helikopterde ve özel jette çekilmiş farklı anlar da yer aldı. Hazırlanan kolaj kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmeyi başardı.

Esprili Tarzıyla Takipçilerini Güldürdü

Videonun en eğlenceli detaylarından biri ise Paltrow'un sürekli tekrarladığı cümleydi. Ünlü oyuncu farklı sahnelerde "Bir saniye sadece TikTok çekiyorum." diyerek esprili bir anlatım kullandı. Üstelik aynı cümleyi farklı dillerde söylemesi de videoya renk kattı.

Bu eğlenceli yaklaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi ve paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

TikTok'a Geldiğini Önce Instagram'dan Duyurdu

Gwyneth Paltrow TikTok hesabını açtığını ilk olarak Instagram Hikâyeler bölümünden takipçilerine duyurdu. Paylaştığı videoya "Görünüşe göre artık TikTok'tayım." notunu ekleyen oyuncu yeni platformdaki ilk adımıyla büyük ses getirdi.

İlk paylaşımının gördüğü yoğun ilgi Paltrow'un TikTok'ta da kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi oluşturacağının sinyalini verdi. Görünen o ki ünlü oyuncu sadece sinema dünyasında değil sosyal medyada da konuşulmaya devam edecek.

Benzer Haberler
Gel Konuşalım'da Büyük Değişim! Yeni Ekip Ekrana Çıkıyor Gel Konuşalım'da Büyük Değişim! Yeni Ekip Ekrana Çıkıyor
İbrahim Tatlıses Manevi Kızını Gelin Ediyor! Düğün Tarihi Belli İbrahim Tatlıses Manevi Kızını Gelin Ediyor! Düğün Tarihi Belli
Bennu Gerede'nin Boynundaki Kolyenin Sırrı Şoke Etti! Bennu Gerede'nin Boynundaki Kolyenin Sırrı Şoke Etti!
Cem Yılmaz Paylaştı! Uraz Kaygılaroğlu Bambaşka Biri Oldu Cem Yılmaz Paylaştı! Uraz Kaygılaroğlu Bambaşka Biri Oldu
Şahane Pazar Geri Döndü! Uygur Kardeşler Bombayı Patlattı Şahane Pazar Geri Döndü! Uygur Kardeşler Bombayı Patlattı
Dua Lipa'nın Yanındaki Türk Güzel Zeynep Oktay Sosyal Medyayı Karıştırdı Dua Lipa'nın Yanındaki Türk Güzel Zeynep Oktay Sosyal Medyayı Karıştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor