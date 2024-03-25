Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman geldi!

Ay Yapım’ın her bölümü heyecan yaratan dizisi ‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Çarşamba akşamı NOW’da ekrana gelecek dizide bu haftaki Şebnem, Onur ve Mesut cephesinde durumlar karışıyor.

Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 18:18

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin, Seda Akman, Cemre Gümeli ve Ece Yüksel’in konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın 21. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Demir’i öldüren Onur’un çaresizce Şebnem’den yardım istediği anlarla başlayan tanıtımda Elif’in kanlar içindeki yüzüyle yardım istemesi ve kendisini bu hale getirenin Mesut olduğunu söylemesi bölümde neler olacağına dair merakı yükseltirken Aysel’in Demir’le ilgili yaptığı araştırma ‘Aysel gerçeği öğrenecek mi?’ sorusunu da beraberinde getiriyor. 

‘Şahane Hayatım’ın izleyicilere ekranlara kilitleyecek yeni bölümü çarşamba akşamı NOW’da...

 

‘Şahane Hayatım’ 21. Bölüm 2. Tanıtımı:  

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