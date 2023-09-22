Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan ve heyecanla beklenen dizi, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak.

ENTRİKA, AŞK, GERİLİM VE HEYECAN DOLU BİR DİZİ

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’u kadrosunda buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım, Şahane Hayatım’ın sezona iddialı bir giriş yapacağını müjdeliyor.

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.



‘Şahane Hayatım’, çok yakında FOX’ta.