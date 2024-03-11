Şahane Hayatım'dan yeni fragman yayınlandı!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin ve Ece Yüksel’in konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtıma Şebnem’in Onur’a sunduğu boşanma şartı ile şirketin merakla beklenen yönetim kurulu başkanlık seçimi damga vuruyor. Seçim öncesi şirkete gelen yeni hissedarın kimliği merak uyandırırken Aysel’in Şebnem için sarf ettiği ‘Ne tarafa dönse bir duvara çarpmalı, topal ördeğe çevireceğim ben onu’ sözleri ise dizinin yeni bölümlerine dair heyecanı artırıyor.

‘Şahane Hayatım’ın merakla beklenen yeni bölümü çarşamba akşamı NOW’da...