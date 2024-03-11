Şahane Hayatım'dan yeni fragman yayınlandı!

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’ın çarşamba akşamı NOW’da ekrana gelecek yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Geçtiğimiz bölüm yaptığı plan doğrultusunda Onur’dan Niyazi ile ilgili görüntüleri almayı başaran Şebnem, bu kez de Onur’un önüne boşanma şartını koyuyor. Yönetim kurulu başkan seçimi öncesi şirkete yeni bir hissedar gelmesi olacaklara dair merakı yükseltiyor.

Şahane Hayatım'dan yeni fragman yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 18:26

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin ve Ece Yüksel’in konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtıma Şebnem’in Onur’a sunduğu boşanma şartı ile şirketin merakla beklenen yönetim kurulu başkanlık seçimi damga vuruyor. Seçim öncesi şirkete gelen yeni hissedarın kimliği merak uyandırırken Aysel’in Şebnem için sarf ettiği ‘Ne tarafa dönse bir duvara çarpmalı, topal ördeğe çevireceğim ben onu’ sözleri ise dizinin yeni bölümlerine dair heyecanı artırıyor.

 

‘Şahane Hayatım’ın merakla beklenen yeni bölümü çarşamba akşamı NOW’da...

 

Haberin Videosu : Şahane Hayatım 19. Bölüm 2. Fragmanı | ''Topal Ördeğe Çevireceğim Ben Onu"
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