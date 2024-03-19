Şahane Hayatım'dan yeni fragman! Şebnem herkese meydan okuyor!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin ve Ece Yüksel’in konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın 20. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Elif, Şebnem’in başkanlığı için verilen davette Şebnem’i küçük düşürmek için onun geçmişte yaptığı işleri davetlilere anlatırken geçmişten fotoğrafları da ortaya çıkarıyor. Niyazi’den aldığı cesaretle Elif’e ve tüm davetlilere ‘Asla sizin gibi olmayacağım’ sözleriyle hak ettiği cevabı veren Şebnem, Mesut ile ilişkilerini de herkese duyururken Mesut’u dudaklarından öpüyor.

‘Şahane Hayatım’ın merakla beklenen yeni bölümü çarşamba akşamı NOW’da...



‘Şahane Hayatım’ 20. Bölüm 2. Tanıtımı: