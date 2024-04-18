Şahane Hayatım'da sırlar ortaya döküldü

Ay Yapım'ın NOW platformunda yayınlanan 'Şahane Hayatım' dizisi, dün akşam ekranlara gelen 23. bölümüyle izleyicileri büyüledi.

Şebnem ve Onur, hazırladıkları parayı mesajda belirtilen yere bırakırken Didem ile karşılaştılar ve beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Didem'in şaşkınlığına karşılık Şebnem ve Onur da büyük bir şok yaşadı. Didem, Demir'in mesaj attığını söyleyerek ikiliyi sorguladı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra ikili, sahte para konusunda endişe içinde olduklarını fark ettiler ve bir mesaj aldılar: 1 saat içinde en yakınlarından birinin cinayet kurbanı olacağına dair bilgi. Bu durum üzerine panikleyen Şebnem ve Onur, hemen evlerine gitti ve Mesut'a durumu açıklamaya çalıştılar. Ancak Mesut, Onur'u zorlayarak konuşmasını engelledi. Diğer taraftan Yılmaz'ı arayıp Aysel'i evine çağırdılar. Onur ve Şebnem, Mesut'tan sessiz kalmasını istediler. Yılmaz geldiğinde, Mesut, Macit'in kendilerini tehdit ettiğini söyledi. Şebnem, Mesut'a durumu izah etmeye çalıştı ancak Mesut, ona evlenme teklif etti. Geceyi Mesut'un yanında geçiren Şebnem, uyurken Elif'in evine gizlice girdiğini ve onlara bir not bıraktığını fark etti. Elif'e bir ders vermek isteyen Şebnem, Ahmet'i planına dahil etti ve Elif'i ıssız bir yere çekerek dövdü. Ancak Elif'in mekanında konuşan Arzu ve Nilgün, Elif'in hikayesine inanmadı. Bu sırada Macit, Onur ve Şebnem'i takip etmeye başladı ve Elif'i kendi tarafına çekti. Mesut ve Onur, şantajcıyı araştırırken, Melisa'nın bu kişi olduğunu öğrendiler. Melisa, Onur'a şartlarını sundu. Ancak tüm bunlar konuşulurken, onları gizlice izleyen biri daha vardı ve bu kişi Elif'ti.

Heyecan dolu bölümün ardından, yeni bölümden yayınlanan tanıtım ise büyük merak uyandırdı. Şebnem'in Mesut'u annesinden istediği anlarla başlayan tanıtımda, Melisa ve Onur'un Elif'in duyduklarını Macit'e anlatacağını öğrenmesi, yeni bölümde neler olacağı konusunda izleyicileri heyecanlandırıyor.



Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı: