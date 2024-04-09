Şahane Hayatım'da Şebnem ve Onur'un sırrı ortaya çıktı

Ay Yapım'ın entrika dolu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi 'Şahane Hayatım', 17 Nisan Çarşamba akşamı 23. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi ünlü isimleri bünyesinde barındıran dizi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yayınlanan tanıtım videosunda, Şebnem'in Elif'i dövdüğü sahnelerle başlayan bölüm, izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Ayrıca, Şebnem ve Onur'un sakladığı Demir gerçeğini Mesut'un öğrenmesiyle ortaya çıkacak gelişmeler de merak uyandırıyor.

'Sahane Hayatım'ın yeni bölümü, izleyicilerin ilgisini çekecek ve heyecan dolu anlarla dolu olacak. 17 Nisan Çarşamba akşamı NOW'da seyircilerle buluşacak.



‘Şahane Hayatım’ 23. Bölüm Tanıtımı:



