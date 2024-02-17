Şahane Hayatım'da Şebnem için tehlike çanları çalıyor!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın bu haftaki bölümü bu hafta soluksuz izlenecek. Yeni bölümden yayınlanan ve merakı katlayan yeni tanıtımda Şebnem doktorların karşısına kurula çıktığı esnada iyi olmadığını tedavi olmayı kabul ettiğini açıklıyor. Diğer taraftan hapishanede olan İzbo Onur ile konuşarak Niyazi’yi Şebnem’in öldürdüğünü söylerken Aysel de herkesten yıllarca sakladığı oğlu Demir’i nüfusuna almak için işlemleri başlatıyor.

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümüyle ‘Şahane Hayatım’ çarşamba akşamı NOW’da