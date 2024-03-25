Şahane Hayatım'da Onur ve Şebnem köşeye sıkıştı!

Ay Yapım'ın NOW platformunda yayınlanan popüler dizisi 'Şahane Hayatım'ın yaklaşan bölümünde Onur ve Şebnem için yeni bir dönem başlıyor. Heyecan ve merak dolu yeni bölüme dair tanıtım yayınlandı.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan Ay Yapım'ın entrika ve heyecan dolu dizisi 'Şahane Hayatım'ın 21. bölümünden gelen tanıtım, izleyicileri heyecanlandırdı. Tanıtımda, Onur'un istemeden Demir'i öldürmesi ve Şebnem'den yardım istemesiyle başlayan olaylarla, ikiliye gelen gizemli bir mesajın yol açtığı gerilim vurgulanıyor.

Program, izleyicileri ekrana kilitleyecek heyecan dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı NOW platformunda olacak.



‘Şahane Hayatım’ 21. Bölüm Tanıtımı:



