'Şahane Hayatım'da gergin anlar! Yeni bölümden yeni tanıtım!

Çarşamba akşamı NOW platformunda yayınlanacak olan Ay Yapım'ın popüler dizisi 'Şahane Hayatım', her bölümüyle dolu dolu bir entrika serüveni sunmaya devam ediyor. Yeni bölümün tanıtımı da merakla bekleyenleri heyecanlandırdı.

'Şahane Hayatım'da gergin anlar! Yeni bölümden yeni tanıtım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 12:31

Ay Yapım'ın entrika ve heyecan dolu dizisi 'Şahane Hayatım', başarılı isimlerin yanı sıra Cansel Elçin ve Ece Yüksel'in konuk olduğu 19. bölümü için tanıtım yayınladı. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Caner Topçu ve Cemre Gümeli gibi oyuncuların bulunduğu dizi, Mesut'un Şebnem'e dillendirdiği sözlerle başlıyor: "Oldu ki ayrıldık, hayat bu, yarattığın boşluğu hiçbir şey dolduramaz." Tanıtımda, Elif'in Mesut'a olan inadı ve gerilimin tırmandığı anlar vurgulanıyor, Özellikle, Şebnem'in arabasının frenlerinin tutmadığı sahneler ve Onur ile Demir'in kavgası dikkat çekiyor.

Merakla beklenen yeni bölüm çarşamba akşamı NOW platformunda izleyicilerle buluşacak.

‘Şahane Hayatım’ 20. Bölüm Tanıtımı:

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