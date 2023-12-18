Şahane Hayatım’da beklenmedik değişiklik

"Şahane Hayatım" dizisi her hafta tansiyonu giderek yükseltiyor. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'un bir araya geldiği bu dizide önemli bir değişiklik meydana geliyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği yapımın senarist koltuğunda değişiklik yaşanacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre, kaderine karşı direnen bir kadının etkileyici hikayesini konu alan dizinin 9. bölümünden itibaren, görevini devralacak ismin başarılı senarist Yılmaz Şahin olduğu konuşuluyor. Şahin, geçmişte "Muhteşem Yüzyıl" dahil birçok önemli projede imzasını atmış bir isim olarak dikkat çekiyor.