Şahane Hayatım’da beklenmedik değişiklik

Çarşamba akşamları Fox TV'de ekrana gelmeye devam eden Şahane Hayatım’da beklenmedik bir değişiklik oldu. İşte detaylar...

Şahane Hayatım’da beklenmedik değişiklik
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-12-2023 13:43

"Şahane Hayatım" dizisi her hafta tansiyonu giderek yükseltiyor. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'un bir araya geldiği bu dizide önemli bir değişiklik meydana geliyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği yapımın senarist koltuğunda değişiklik yaşanacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre, kaderine karşı direnen bir kadının etkileyici hikayesini konu alan dizinin 9. bölümünden itibaren, görevini devralacak ismin başarılı senarist Yılmaz Şahin olduğu konuşuluyor. Şahin, geçmişte "Muhteşem Yüzyıl" dahil birçok önemli projede imzasını atmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

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