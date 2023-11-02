Şahane Hayatım sosyal medyanın gündeminde

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Timur Acar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Şahane Hayatım’ izleyicileri ekran başına topladı. İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizi sosyal medyada da gündem oldu. #ŞahaneHayatım etiketi 5 saat 50 dk TT listesinde yer aldı.

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışıp bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in hikayesi herkesi ilk bölümüyle içine alırken Başkomiser Mesut’un bulduğu deliller sonrasında Şebnem’in sır dolu geçmişinin ortaya çıkıp çıkmayacağı şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİLERİ EKRANLARA KİLİTLEYEN DİZİNİN 2.BÖLÜMÜNDEN MERAK UYANDIRAN TANITIM YAYINLANDI

Bölümün ardından yayınlanan 2.bölüm tanıtımında karşı karşıya gelen Şebnem ve başkomiser Mesut’un diyalogları dikkat çekerken Niyazi’nin ‘Bittin kızım sen, bittin’ sözleri ise Şebnem’in saklı geçmişiyle ilgili sıraları ortaya çıkacak mı sorusuyla merakı artırıyor.

‘Şahane Hayatım’ her çarşamba saat 20.00'de FOX'ta!