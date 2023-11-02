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Şahane Hayatım sosyal medyanın gündeminde

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizi ilk bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Şahane Hayatım sosyal medyanın gündeminde
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-11-2023 14:36

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Timur Acar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Şahane Hayatım’ izleyicileri ekran başına topladı. İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizi sosyal medyada da gündem oldu. #ŞahaneHayatım etiketi 5 saat 50 dk TT listesinde yer aldı.

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışıp bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in hikayesi herkesi ilk bölümüyle içine alırken Başkomiser Mesut’un bulduğu deliller sonrasında Şebnem’in sır dolu geçmişinin ortaya çıkıp çıkmayacağı şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİLERİ EKRANLARA KİLİTLEYEN DİZİNİN 2.BÖLÜMÜNDEN MERAK UYANDIRAN TANITIM YAYINLANDI

Bölümün ardından yayınlanan 2.bölüm tanıtımında karşı karşıya gelen Şebnem ve başkomiser Mesut’un diyalogları dikkat çekerken Niyazi’nin ‘Bittin kızım sen, bittin’ sözleri ise Şebnem’in saklı geçmişiyle ilgili sıraları ortaya çıkacak mı sorusuyla merakı artırıyor.

‘Şahane Hayatım’ her çarşamba saat 20.00'de FOX'ta!

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