FOX TV'nin son dönemlerdeki en yeni projelerinden olan "Şahane Hayatım", izleyenlerin ilgisini çekmeye başladı bile. Dizi hakkında en çok merak edilen konuların başında ise nerede çekildiği geliyor.

Dizi Ekibinin Önemli İsimleri

Ay Yapım, bu projenin yapımını üstlenirken, yönetmenlik koltuğunda yetenekli isim Çağrı Bayrak yer alıyor. Senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin, izleyicilerle buluşması büyük bir heyecanla bekleniyor.

"Şahane Hayatım" Nerede Çekiliyor?

Şahane Hayatım dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği ana yer, Türkiye'nin kalbi olarak bilinen İstanbul. Dizi, İstanbul’un tarihi ve turistik bölgeleri olan Beşiktaş ve Galata gibi mekânlarda hayat buluyor. Bu bölgelerdeki çekimler sayesinde, dizide birbirinden renkli ve etkileyici sahneler ortaya çıkıyor.