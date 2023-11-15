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"Şahane Hayatım" dizisine yeni oyuncu

Bu akşam ekranlara gelecek olan "Şahane Hayatım" dizisi, Onur Tuna ve Hilal Altınbilek'i bir araya getirerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-11-2023 12:30

FOX'un sevilen dizisi "Şahane Hayatım," her çarşamba akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan bu dizi, bu akşamki bölümde Emirhan Ergen'in katılımıyla daha da heyecanlı bir hale gelecek. Ergen, Olay Yeri İnceleme Amiri "Nazım" karakterini canlandırarak, Mesut komiser (Onur Tuna) ile birlikte Şebnem (Hilal Altınbilek) tarafından işlenen cinayetin sırlarını çözmeye çalışacak.

Dizinin 3. bölümünde Mesut, Şebnem'in peşini bırakmıyor. İzmir'deki geçmişini araştıran, eski okuluna uğrayan ve Arzu ile bile konuşan Mesut, bu sosyetik ve pırıltılı kadının sırlarını çözmeye çalışıyor. Ancak bu çaba, Şebnem'in başına büyük bir bela açıyor. Niyazi ile karşılaşmasıyla başlayan olaylar, Şebnem'in kurduğu şahane hayatını sarsmaya başlıyor. Mesut'un eski sevgilisi Melisa'nın ani bir şekilde ortaya çıkması, Şebnem'in yaşamını daha da karmaşık bir hale getiriyor.

Melisa'nın amacı, uzun yıllar önce Onur'u elinden alan Şebnem'den, onu geri almak. Ancak bu durumun arkasında başka planlar da bulunuyor. Aysel, Şebnem'den kurtulma planları yaparak, Melisa ile birlikte bir operasyona başlıyor. Ancak Şebnem'in savaşma gücü, keskin zekası ve kararlılığı, her türlü zorluğa karşı koymaya hazır olduğunu gösteriyor.

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