Şahane Hayatım dizisine sürpriz isim

Timur Acar, komedi ve dram alanındaki yetenekleriyle tanınan bir oyuncu olarak, yeni dizi projesiyle ekranlara dönüş yapıyor. Ay Yapım tarafından üretilen ve ilk bölümü 1 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak olan "Şahane Hayatım" dizisi için anlaşma sağladı. Timur Acar, dizide "Selo" karakteri olarak seyirci karşısına çıkacak ve hikayeye Şebnem'in babasının sanayideki lastikçisinin karizmatik müşterisi olarak dahil olacak.

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Meriç Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı bu dizi, estetik ameliyatla büyük bir değişim geçiren ve zengin bir hayata kavuşan Şebnem'in geçmişiyle başa çıkmaya çalıştığı büyük sınavı ekrana taşıyacak. Dizi, ayrıca Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi güçlü bir oyuncu kadrosundan oluşuyor.