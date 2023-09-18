"Şahane Hayatım" dizisine bir flaş isim daha

Ay Yapım tarafından FOX için hazırlanan "Şahane Hayatım" dizisi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekiyor. Dizi, başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Gökçe Eyüboğlu, Nesrin Cavadzade, Erman Cihan ve Sumru Yavrucuk gibi deneyimli oyuncuları barındırıyor. Senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan dizi, Şebnem adında bir kadının kimlik değiştirerek başka bir hayata başlamasının heyecan dolu hikayesini anlatıyor. Çekimler bu hafta başlıyor ve büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin kadrosuna son olarak Gürhan Altundaşar katıldı. Altundaşar, komiser Mesut'un (Onur Tuna) emniyetteki mesai arkadaşı Yılmaz karakterini canlandıracak. "Şahane Hayatım" dizisinin afiş çekimi ise bugün gerçekleşecek.