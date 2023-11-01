Şahane Hayatım dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekiliyor?

Bu akşam Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, Ay Yapım tarafından hazırlanan Şahane Hayatım dizisinin konusu ve oyuncuları büyük bir merak konusu oldu. Onur Tuna, Yiğit Özşener, Hilal Altınbilek gibi sevilen isimlerin başrollerde yer aldığı bu dizinin detayları neler? ŞAHANE HAYATIM oyuncu kadrosu ve konusu Şahane Hayatım dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Şahane Hayatım Konusu

"Entrika, aşk, gerilim ve heyecan"ın hakim olduğu dizi; hayatın zorluklarıyla başa çıkmış, her türlü engeli aşarak şahane bir hayata kavuşan Şebnem'in geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor.

Şahane Hayatım Oyuncu Kadrosu

Dizide;

Hilal Altınbilek karakteri Şebnem Gümüşçü,

karakteri Şebnem Gümüşçü, Onur Tuna karakteri Mesut Öztürkmen,

karakteri Mesut Öztürkmen, Yiğit Özşener karakteri Onur Gümüşçü,

karakteri Onur Gümüşçü, Serkan Keskin karakteri Niyazi Adalı,

karakteri Niyazi Adalı, Nesrin Cevadzade karakteri Melisa Özsoy,

karakteri Melisa Özsoy, Sumru Yavrucuk karakteri Aysel Gümüşçü,

karakteri Aysel Gümüşçü, Gökçe Eyüboğlu karakteri Didem Özcan olarak izleyicilerle buluşacak.

Şahane Hayatım Uyarlama mı?

Şahane Hayatım, Meriç Acemi tarafından yazılan orijinal bir senaryoya sahip.

Şahane Hayatım nerede çekiliyor, hangi şehirde çekildi?

Dizi, İstanbul'un tarihi dokusuyla ünlü Beykoz ilçesinde çekiliyor.