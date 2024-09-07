Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi

Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasına yıkım kararı alındı.

Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2024 17:03

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'in Delikyol Koyu'nda bulunan villasıyla ilgili zor günler yaşıyor. Gökbakar’ın 2018 yılında satın aldığı ve tadilatlar gerçekleştirdiği villanın, birinci derece Sit Alanı'nda bulunduğu tespit edilerek yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, villanın imara aykırı şekilde inşa edilen ek binalar içerdiği ve bu alanın "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olduğu belirtildi.

2018'de Marmaris'in Turgut Mahallesi’ndeki bu villayı satın alan Gökbakar, gerçekleştirdiği tadilatlar için imar barışına başvurmuştu. Ancak, 2023 yılında yapılan denetimlerde, villanın yapı kayıt belgesi iptal edilerek kaçak yapı statüsünde tescillendi. Bu gelişmeler üzerine, Marmaris Belediyesi’ne yıkım işlemlerinin başlatılması için talimat verildi. Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı.

Yapı kayıt belgesinin iptali nedeniyle ünlü komedyen, villa için resmi elektrik ve su aboneliği alamadı. Elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle karşılayan Gökbakar, su ihtiyacını ise araziye getirttiği tankerlerle çözdü. Ancak tüm bu çabalar, Bakanlık tarafından yasadışı bulundu ve yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı çıktı.

Gökbakar’ın villasının bulunduğu Delikyol Koyu sadece onun değil, çevredeki diğer kaçak yapıların da merkezi haline geldi. Bakanlık, komşu arazilerde de izinsiz yapılaşma tespit etti ve bu yapılar hakkında da soruşturma başlattı.

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