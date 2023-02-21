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Şahan Gökbakar isyan etti: Milyar milyar yardım toplandı ama...

Şahan Gökbakar, Hatay'daki son depremlerin ardından bölgedeki "çadır" eksikliğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar isyan etti: Milyar milyar yardım toplandı ama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2023 13:11

Oyuncu Şahan Gökbakar, 6 Şubat günü meydana gelen ve 40 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından dün saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından bölgedeki çadır yetersizliğine dikkat çekti.

Tepki gösteren Gökbakar, "Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan, AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs. bütün herkes çadır kent kurduk dedi. Hatta TV’lerde antreli ve kilerli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları ama hâlâ insanlar çadır diye yalvarıyor!!! Yazık!!" ifadelerini kullandı.

 

 

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