Sağlıklı ve lezzetli yılbaşı sofrası için 8 öneri!

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, özellikle yüksek kalorili yiyecekleri ve şekerli içecekleri fazla tüketmekten mutlaka kaçınılması gerektiğine dikkat çekerek “Zira, bu tarz beslenmek hem sindirim sistemini zorlar hem de uzun vadede kilo kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Yılbaşı sofrasında, sağlıklı ve hafif alternatiflerle dengeyi sağlamak ise yeni yılı karşılama enerjimizi artırır. Dikkat etmemiz gereken en önemli konu, porsiyon kontrolü yapmak ve sağlıklı alternatiflere yönelmektir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, yılbaşı sofrasında dikkat etmemiz gereken 8 önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!



Az ve öz atıştırmalıklar seçin

Patates cipsi ve kremalı soslar gibi yüksek kalorili ve yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine; havuç, salatalık ve kırmızıbiber gibi sebze çubuklarıyla birlikte, yoğurtlu dip soslarını tercih edin. Bu seçenekler hem düşük kalorili hem de vitamin ve lif açısından zengin oldukları için sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca hafif atıştırmalıklar sayesinde midenizi fazla doldurmadan ana yemeğe sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yeni yıl mezelerinizi kendiniz hazırlayın

Hazır meze almak yerine, sağlıklı ve yaratıcı tariflerle mezelerinizi kendiniz hazırlayın. Örneğin, yoğurtlu pancar salatası, avokadolu humus veya közlenmiş sebze püreleri gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Düşük kalorili, besleyici ve lezzetli olan bu mezeler sofranızı renklendirecektir.

Salatanız renkli ve çeşitli olsun

Yılbaşı sofranızda mutlaka bol sebze içeren bir salata bulundurun. Marul, roka, havuç, pancar ve nar gibi malzemelerden oluşan renkli bir salata sofranıza görsellik katar ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Ayrıca salatanın mideye dolgunluk hissi vermesi, diğer yemeklerden daha az tüketmenize yardımcı olur ve kalori kontrolünü destekler.

Kızartma yerine fırında veya ızgara yöntemini tercih edin

Kızartılmış yemekler yüksek yağ içerikleri nedeniyle sindirimi zorlaştırmalarının yanı sıra midenizi de rahatsız edebilir. Bunun yerine, fırında veya ızgarada pişirilmiş hindi, balık veya sebzeleri tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler yiyeceklerin doğal lezzetini korurken, ekstra kalori alımını engeller ve daha hafif bir yemek deneyimi sunarlar.

Şekerli ve ağır tatlılardan kaçının

Yılbaşı tatlılarında şerbetli ve ağır tatlılar yerine, sütlü tatlılar veya meyve bazlı hafif alternatifler tercih edin. Örneğin, süt ile hazırlanmış bir muhallebi veya taze meyvelerle süslenmiş chia pudingi iyi bir seçenek olabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, “Bu tür tatlılar, hem tatlı isteğinizi karşılar hem de midenizi rahatsız etmeden yemeğinizi hafif bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur” diyor.



Porsiyon kontrolüne dikkat edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, yılbaşı gecesi farklı yemeklerden tatmak isterseniz porsiyonlarınızı küçük tutmaya özen göstermeniz gerektiğini belirterek, “Her yemekten bir miktar almak, hem çeşitliliği deneyimlemenizi sağlar hem de midenizi fazla doldurmaz. Porsiyon kontrolü, özellikle mide rahatsızlıklarını ve gereksiz kalori alımını önlemenin en etkili yollarından biridir” diye konuşuyor.

Yavaş yemeye özen gösterin

Yılbaşı sofrasında yemekleri hızlıca tüketmek yerine keyifle ve yavaşça yiyin. Bu, daha az yemenizi ve sofranın tadını daha uzun süre çıkarmanızı sağlar. Yavaş yemek, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırarak mide problemlerini önler. Sohbete ve yemeğe eşit zaman ayırmak dengeyi sağlar ve enerjinizi gece boyunca yüksek tutar.

Hindi Köftesi: Lezzetli ve vitamin deposu

Yılbaşı sofralarında hindi, zengin vitamin içeriğiyle öne çıkıyor. Hindinin kokusundan hoşlanmayanlar için en iyi alternatif, hindi köftesidir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, hindinin özellikle B grubu vitaminler (B6 ve B12) açısından zengin olduğuna işaret ederek, “B6 vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken enerji üretimini artırır; B12 vitamini ise sinir sistemi sağlığında önemli bir rol oynar. Hindi köftesi, hem bu vitaminlerden faydalanmanızı sağlar hem de kokusuz, lezzetli bir alternatif sunar. Böylece sofranızda sağlıklı ve pratik bir seçenek oluşturmuş olursunuz” diyor.