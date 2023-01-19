Sağlık turizminin kalbi Antalya'da atacak!

TEMET (Türkiye European Medical Tourism ) tarafından düzenlenen Sağlık Turizm Alım heyeti Programı, 14-16 Şubat 2023 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek.



Organizasyonunun Düzenleme Kurulu Başkanı UASTED BASKANI DR. Mehmet Kanpolat yaptığı açıklamada, Antalya Asteria Kremlin Palace’da yapılacak fuara Almanya, Afrika , Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden alanında uzman yaklaşık 200 kişinin katılacağını belirtti.



Sağlık ve medikal turizm sektörlerindeki ürün ve hizmetleri yabancı alıcılarla buluşturmak ve bu süreçleri kurumsallaştırmak amacında olduklarını aktaran DR. MEHMET KANPOLAT, "Düzenlenen alım heyeti programında, yabancı alıcılarla prestijli hastaneler, organ nakli, onkoloji, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, lüks oteller, estetik merkezleri, tanı merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm merkezleri ve sağlık turizmi firmaları arasında yüz yüze görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.



