Safiye Soyman'ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı!

63 yaşındaki şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medyada yaptığı abartılı filtre kullanımıyla gündem olmaya devam ediyor. Soyman, son olarak Yıldız Tilbe ile birlikte katıldığı bir düğünden paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çekti.

"Canım Yıldızımla Beraber"

Soyman, Instagram’da düğün fotoğrafını paylaşırken, "Canım yıldızımla beraber akşam Kemal Aslan'ın ve Tuğba'nın düğünündeydik" notunu düştü. Ancak bu kez takipçilerin dikkatini çeken detay, fotoğrafta uyguladığı abartılı filtreler oldu. Safiye Soyman’ın yüzündeki filtrelerin, Yıldız Tilbe’nin de yüz hatlarını oldukça değiştirdiği fark edildi.

Yıldız Tilbe’den Espirili Tepki

Yıldız Tilbe’nin bu duruma tepkisi ise gecikmedi. Espirili bir üslupla Twitter hesabından paylaşım yapan Tilbe, "Safiye bizi öyle germiş ki... Göz bebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana, kendini yukarı çekmiş!" ifadelerini kullandı. Tilbe’nin bu yorumu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, takipçiler arasında kahkahalara neden oldu.



İşte o fotoğraf: