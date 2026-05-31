Safiye Soyman’ın Bayramı Hüzünlü Geçti

Safiye Soyman Temmuz 2024’te kaybettiği oğlu Harun Akaröz’ün yokluğunu bu bayramda da derinden hissetti. Ünlü sanatçı Kurban Bayramı’nda mezarlık ziyaretine giderek oğlunun kabrinde duygusal anlar yaşadı. Paylaştığı görüntüler ise takipçilerini derinden etkiledi.

Mezar Başında Hüzünlü Ziyaret

Bayram sabahı oğlunun mezarına giden Soyman ziyaret sırasında hem dua etti hem de duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Sessiz anlarda gözyaşlarını tutmakta zorlanan sanatçı oğluna olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Ziyaret sırasında mezarlıkta yer alan bir detay ise dikkat çekti. Harun Akaröz’ün vefatından bu yana mezarını yalnız bırakmayan kedisi bu bayramda da oradaydı.

“Onu Hiç Yalnız Bırakmadı”

Safiye Soyman oğlunun mezarı başında gördüğü kediyi severken duygularını gizleyemedi. O anları anlatırken sesinde büyük bir hüzün vardı.“Bak benim güzel çocuğum… Kedisi yine gelmiş, abisinin yanında. Onu hiç bırakmadı” sözleriyle hem özlemini hem bu sadık dostun varlığına duyduğu minneti dile getirdi.

“Bayramlar Artık Aynı Değil”

Ünlü sanatçı daha önce yaptığı açıklamalarda evlat acısının tarif edilemez olduğunu söylemişti. Bu bayramda da duyguları değişmedi. Oğlunun yokluğunun her geçen gün daha da ağır geldiğini ifade etti. Paylaştığı notta “Senden sonra bayram bana hiç tat vermiyor” sözleri öne çıktı. Bu cümle takipçilerin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

Safiye Soyman’ın mezarlık paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı sanatçıya destek mesajı gönderdi. Pek çok kişi yaşadığı acıyı paylaştığını belirterek yanında olduklarını ifade etti.

Bir Annenin Bitmeyen Özlemi

Harun Akaröz’ün kaybı sonrası zor günler geçiren Soyman her fırsatta oğlunu anmaya devam ediyor. Bayram gününde yapılan bu ziyaret ise bir kez daha evlat acısının zamanla hafiflemediğini sadece farklı bir şekilde yaşamın içine yerleştiğini gösterdi.