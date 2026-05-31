Nurgül Yeşilçay’dan “Ödem” Çıkışı Kahkaha Attırdı

Sosyal medyada doğal tavırları ve esprili çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bu kez bayram sonrası kilo ve şişkinlik tartışmalarına kendi yorumunu kattı. Arabasında çektiği kısa video ile konuşan ünlü oyuncu “ödem” meselesine getirdiği açıklamayla takipçilerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay’ın “Dolunay varmış, rahat olun” sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Bunun Bizimle Hiçbir Alakası Yokmuş” Dedi

Oyuncu, videoda oldukça rahat ve neşeli bir şekilde konuşarak vücuttaki şişkinliğin tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi. Yeşilçay bayram sonrası yeme içme düzenine gönderme yapıp konuyu espriye bağladı. Ona göre durum sandığımız gibi değildi işin içinde bambaşka bir etken vardı: dolunay.

“Vücudumuzda şu an yumuk yumuk bir hal var ya bunun bizimle hiçbir alakası yokmuş arkadaşlar” diyerek söze başlayan Yeşilçay şakacı üslubuyla dikkat çekti. Ardından konuyu daha da ilginç bir noktaya taşıdı ve tüm şişkinliği gökyüzüne bağladı.

Dolunay Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun “Dolunay varmış, o yüzden rahat olun” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar videoya hem güldü hem bolca yorum yaptı. Birçok takipçi Yeşilçay’ın bu doğal halini “günün en iyi motivasyonu” olarak değerlendirdi.

Kısa sürede yayılan video binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun samimi tavrını övgü dolu sözlerle karşıladı. Bazıları ise “ödem bahanesi tarihe karıştı” diyerek espriye ortak oldu.

Köy Hayatı ve Doğal Yaşamı da Çok Konuşulmuştu

Nurgül Yeşilçay son dönemde yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil yaşam tercihiyle de dikkat çekiyor. İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakıp İzmir’de daha sakin bir hayat kuran oyuncu köy yaşamına hızlıca uyum sağladı.

Bahçesiyle ilgilenirken çektiği videolar da daha önce büyük ilgi görmüştü. Toprakla uğraştığı anlar çiçek diktiği sahneler ve doğayla kurduğu bağ takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun bu yeni yaşam tarzı “şehirden kopup doğaya dönen ünlüler” arasında sıkça örnek gösteriliyor.

Takipçileri Her Paylaşımını Merakla Bekliyor

Samimi tavrı ve filtresiz halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yeşilçay sosyal medyada her paylaşımıyla gündem olmayı sürdürüyor. Bir gün köy hayatını bir gün ise arabasında yaptığı esprili yorumları paylaşan oyuncu, doğallığını korudukça daha da ilgi görüyor.

Son “ödem” çıkışı ise onun ne kadar spontane ve eğlenceli bir karakter olduğunu bir kez daha gösterdi. Takipçileri ise yeni videolar için şimdiden sabırsızlanıyor.