Tek Konserinden Yaklaşık 30 Milyon Dolar Gelir

Kanye West’in İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda verdiği konser sadece müzik değil aynı zamanda dev bir ekonomi ve organizasyon başarısı olarak da kayıtlara geçti. Yaklaşık 118 bin biletli seyirciyle kırılan rekor geceyi dünya basınının da odağına taşıdı.

Sahne Şovundan Çok Daha Fazlası

Kapıların açılmasıyla birlikte stadyuma akın eden kalabalık saatler ilerledikçe dev bir festival atmosferine dönüştü. Kanye West sahneye çıktığında ise stadyum adeta tek bir ritimde buluştu. Sanatçı konser boyunca hazırlanan özel sahne tasarımıyla izleyiciyi görsel bir yolculuğa çıkardı.

Anime kültüründen ilham alan dev küre sahne LED ekranlar ve senkronize ışık düzeniyle birleşince ortaya sinematik bir deneyim çıktı. Seyirciler müzikle birlikte değişen ışık şovlarına ritim tutarak eşlik etti.

118 Bin Bileklikle Görsel Rekor

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri de izleyicilere dağıtılan 118 bin ışıklı bileklik oldu. Müzik akışıyla eş zamanlı çalışan bu sistem stadyumu dev bir ışık denizine çevirdi.

Kanye West sahnede yaptığı konuşmada bu katılımın dünya stadyum performansları arasında bir rekor oluşturduğunu söyledi. Seyirciler ise her şarkıda bu anın parçası olmanın heyecanını yaşadı.

Sosyal Medya Dünyayı Sarstı

Konser başladıktan kısa süre sonra sosyal medya adeta kilitlendi. X ve Instagram’da paylaşımlar hızla trend listelerine girerken milyonlarca kullanıcı İstanbul’daki geceyi konuşmaya başladı.

Uluslararası müzik çevreleri konseri “canlı performans standartlarını yeniden yazan gece” olarak yorumladı. Yayınlanan canlı stream ise milyonlarca izleyiciye ulaştı.

İstanbul’a Milyon Dolarlık Katkı

Gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri de ekonomik etkisi oldu. Kanye West’in bu tek konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde ettiği belirtilirken İstanbul’a toplam katkının 100 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi.

Avrupa ve Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist, otel, ulaşım ve yeme içme harcamalarıyla şehir ekonomisini hareketlendirdi.

İstanbul Küresel Sahnede

Bu dev organizasyon İstanbul’un yalnızca bir konser şehri değil; aynı zamanda küresel kültür ve müzik sahnesinin önemli duraklarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarihi gece hem müzikseverlerin hafızasında hem şehir ekonomisinde uzun süre konuşulacak bir iz bıraktı.