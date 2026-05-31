Eşi Necati Arıcı’dan Şimal’e Duygulandıran Anma

Genç yaşta kansere yenilerek hayatını kaybeden şarkıcı Şimal aradan geçen zamana rağmen sevenlerinin kalbinde yerini koruyor. Sanatçının eşi Necati Arıcı vefatın yıl dönümünde yaptığı paylaşımla bir kez daha duyguları altüst etti. Arıcı’nın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Zorlu Hastalık Süreci Acı Bir Vedaya Dönüştü

Şimal uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığında iki kez zorlu bir sınav verdi. 2021’de meme kanseri teşhisiyle tedavi sürecine başlayan sanatçı hastalığı atlattığını duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak 2024’te yapılan kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle mücadele yeniden başladı.

Bu süreçte geçirdiği ameliyat ve tedaviler umut verse de tablo giderek ağırlaştı. 39 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve sevenlerini derin bir yasa sürükledi.

Acı Haber Türkiye’yi Yasa Boğdu

Şimal’in vefat haberini eşi Necati Arıcı duyurdu. Arıcı’nın yaptığı kısa açıklama o gün binlerce kişiyi gözyaşına boğdu. Genç yaşta gelen bu kayıp hem sanat dünyasında hem hayran kitlesinde büyük bir boşluk bıraktı.

Cenaze töreninde yaşanan yoğun duygular hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor. Arıcı’nın ayakta durmakta zorlandığı anlar acının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

“Seni Hiç Unutmadım” Paylaşımı Yürekleri Burktu

Eşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Necati Arıcı duygularını saklamadı. Şimal ile birlikte çekilen bir videoyu yayınlayan Arıcı acısını kelimelere döktü.

“Bugün… tarif etmesi en zor günlerden biri. Bir yıl önce hayatımın en büyük acısını yaşadım. Zaman geçse de bazı acılar yerinde duruyor” sözleri takipçilerini derinden etkiledi.

Arıcı’nın paylaşımında en çok dikkat çeken cümle ise “Seni hiç unutmadım” ifadesi oldu. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Doğum Günü Mesajı Hâlâ Hafızalarda

Şimal’in hayattayken yaptığı son doğum günü paylaşımı da yeniden gündeme geldi. Sanatçı o mesajında “yeniden doğuyorum” diyerek hayata tutunma isteğini anlatmıştı. Bu sözler sevenleri için hem umut hem hüzün kaynağı oldu.

Şimal’in ardından geçen zamana rağmen hayranları ve yakın çevresi onu anmaya devam ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sanatçının müziğinin ve kişiliğinin hâlâ unutulmadığını gösteriyor.