Dua Lipa ve Callum Turner Evlendi

Pop müziğin yıldız ismi Dua Lipa uzun süredir birlikte olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner ile Londra’da evlendi. Çift Old Marylebone Town Hall’da gerçekleşen sade törenle hayatlarını birleştirirken yalnızca aile üyeleri ve yakın dostları bu özel ana tanıklık etti.

Tarihi Mekânda Romantik Anlar

Nikâhın kıyıldığı Old Marylebone Town Hall daha önce birçok ünlü ismi ağırlayan ikonik yapısıyla yine unutulmaz bir törene ev sahipliği yaptı. Tören sonrası merdivenlerde toplanan davetliler çifti konfeti ve çiçek yapraklarıyla uğurladı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dua Lipa’dan Kusursuz Gelinlik Seçimi

Dua Lipa, sade nikâha rağmen şıklığından ödün vermedi. Ünlü şarkıcı Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli tasarımı fildişi tonlarında etek-ceket takımıyla göz kamaştırdı. Geniş kenarlı şapka beyaz eldivenler ve zarif Louboutin topuklularla tamamladığı görünüm moda dünyasında da konuşuldu.

Callum Turner ise lacivert takım elbisesiyle klasik ve sofistike bir stil sergiledi.

Gözler Şimdi İtalya’daki Büyük Düğünde

Çiftin Londra’daki nikâhı sadece başlangıç olarak görülüyor. Asıl büyük kutlama için rotanın İtalya’nın Palermo kentine çevrildiği öğrenildi. Üç gün üç gece sürecek dev organizasyonun oldukça gösterişli geçmesi bekleniyor.

Davetli listesi ise şimdiden dikkat çekiyor. Elton John, Charli XCX, Mark Ronson ve Donatella Versace gibi dünya çapında ünlü isimlerin bu özel günde yer alacağı konuşuluyor.

Dua Lipa’nın İtalya’daki kutlamada giyeceği ikinci gelinliğin de şimdiden moda dünyasında merak uyandırdığı görüldü. İddialara göre özel tasarım elbiseyi ünlü moda tasarımcısı Simon Porte Jacquemus hazırlıyor.

İki Yıllık Aşk Mutlu Sona Ulaştı

2024’te Londra’da bir kafede başlayan Dua Lipa-Callum Turner hikâyesi kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. 2025’te nişanlanan çift ilişkilerini her fırsatta sosyal medyada paylaşarak hayranlarının ilgisini çekti.

Nikâh sonrası yaptıkları açıklamada ise duygularını, “Birlikte yaşlanmaya karar vermek çok özel bir his” sözleriyle anlattılar. Bu romantik evlilik şimdiden yılın en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.