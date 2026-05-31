Reynmen Hakaret Davasında Geri Adım Atmadı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş (Reynmen) kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli bir yorum nedeniyle hukuki süreç başlattı. Geçtiğimiz yıl yapılan paylaşımda yer alan sözler sonrası olay mahkemeye taşındı ve savcılık şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

“Lavuk” İfadesi Krizi Büyüttü

Oğuzhan M. isimli bir kullanıcının Reynmen’in gönderisinin altına yazdığı yorum tartışmanın fitilini ateşledi. Söz konusu mesajda kullanılan ifadeler sosyal medyada da gündem olurken Reynmen cephesi bu sözleri ağır hakaret olarak değerlendirdi. Fenomen isim yorumu gördükten sonra doğrudan adli mercilere başvurdu ve şikâyetçi oldu.

Reynmen: “Kendimi Küçük Düşürme Amacı Taşıyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede Reynmen söz konusu ifadelerin kamuya açık alanda yapıldığını ve kişilik haklarını zedelediğini belirtti. Ünlü isim yorumun milyonlarca kişinin gördüğü bir platformda paylaşılması nedeniyle daha da ağır bir etki yarattığını ifade etti. Reynmen sürecin sadece kişisel bir mesele olmadığını aynı zamanda itibarını koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Savcılık 2 Yıl Hapis Talep Etti

Yapılan incelemelerin ardından savcılık şüpheli Oğuzhan M. hakkında “hakaret” suçlamasıyla iddianame düzenledi. Hazırlanan dosyada 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme sürecinin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki duruşmalarda karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Gözler Dava Sürecine Çevrildi

Sosyal medyada başlayan basit bir yorum kısa sürede adli sürece dönüşerek geniş yankı buldu. Reynmen’in attığı bu adım dijital platformlardaki yorumların hukuki sonuçlarını yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan ünlü ismin son dönemde yaşadığı farklı olaylar da kamuoyunda tartışılmaya devam ederken bu dava magazin ve hukuk çevrelerinde yakından takip ediliyor.