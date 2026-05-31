Melek Baykal ile Fatih Uçan Arasında “Tokat” Krizi Büyüyor

“Akasya Durağı” dizisinde birlikte rol alan Melek Baykal ile Fatih Uçan arasında yıllar sonra başlayan tartışma yargıya taşındı. Uçan’ın verdiği bir röportajda ortaya attığı “sette tokat atma” iddiası sonrası Baykal savcılığa giderek eski rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddia Ortalığı Karıştırdı

Fatih Uçan katıldığı röportajda Melek Baykal’ın set sırasında Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını öne sürdü. Bu açıklama kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Tartışma büyürken taraflar karşılıklı açıklamalarla gerilimi daha da artırdı.

Baykal: “Gerçek Dışı İfadelerle İtibarım Zedelendi”

Melek Baykal avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Uçan hakkında şikâyette bulundu. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Baykal cephesi ortaya atılan sözlerin eleştiri sınırını aştığını kişilik haklarına zarar verdiğini ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu savundu. Ayrıca Zeynep Dörtkardeşler’in de iddiaları net bir şekilde reddettiği belirtildi.

“İtibar Suikastı” Vurgusu Dikkat Çekti

Avukat Bilal Küçükşengün şikâyet dilekçesinde Baykal’ın kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının ihlal edildiğini ifade etti. Açıklamada yaşanan sürecin “itibar suikastı” niteliği taşıdığı iddiası öne çıktı.

Fatih Uçan’dan Karşı Hamle

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatih Uçan ise iddiaların arkasında durdu. Uçan olayın set ortamında yaşandığını ve tokat iddiasının gerçek olduğunu savundu. Ayrıca açıklamalar sonrası hedef gösterildiğini sosyal medya hesaplarının kapandığını dile getirdi.Uçan Melek Baykal hakkında karşı dava açacağını da söyleyerek hukuki süreci büyüttü.

Yıllar önce aynı projede yer alan iki isim şimdi mahkeme sürecinde karşı karşıya geldi. Bir dönem ekranlarda aynı sahneyi paylaşan Baykal ve Uçan’ın yaşadığı bu gerilim magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Tarafların atacağı yeni adımlar ise şimdiden merak konusu oldu.