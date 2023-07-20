Safiye Soyman oğlunun son durumunu paylaştı: Harun cennet gibi bir köyde!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son durumunu sevenleriyle paylaştı. Sağlık durumu hakkında merak eden ve sorular yönelten herkese teşekkür eden Soyman, oğlunun sağlığı için yazın sıcaktan kaçarak serin bir yayla evinde olduğunu ve bu anları sevenleriyle paylaşmak istediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Safiye Soyman, Harun'un sağlık durumu hakkında endişe eden ve ona dualar gönderen herkese teşekkür etti. Bu zorlu süreçte aldığı destek ve sevgiyle ayakta kalmaya çalışan ünlü sanatçı, oğlunun refahı için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Paylaşılan fotoğraflarda Harun'un, köydeki yayla evinde keyifli ve huzurlu bir ortamda olduğu görülüyor. Oksijeni bol havası ve serinliğiyle bilinen yayla evinde, doğayla iç içe zaman geçiren Harun'un gülümseyen yüzü, sevenlerinin yüreklerini ısıtıyor.

Safiye Soyman, sosyal medya paylaşımında şunları dile getirdi: "Haruncuğum, oğlumu çok merak edenler var, soranlar var. Sağlık durumu hakkında hepinizden Allah razı olsun. Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köyde yayla evinde oksijeni bol havası serin bir yerde, evinden ve bahçeden sizlere göstermek, paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler."