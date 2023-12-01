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"Safir" dizisine bomba transfer

atv'nin pazartesi akşamları yayınlanan iddialı dizisi "Safir", senaryosunu daha da hareketlendirmek için ana kadrosuna yeni bir oyuncu ekleyecek.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-12-2023 15:57

Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Safir" dizisi, NTC Medya imzasıyla ekrana gelmeye devam ediyor. İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi, Semih Bağcı'nın yönetmenliğinde izleyicilerle buluşuyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizi, kadrosuna önemli bir oyuncu katıyor.

Gizem Karaca, kısa sürede kendi seyirci kitlesini oluşturan ve yurt dışında da ilgi gören dizinin kadrosuna dahil oldu. Karaca, dizide "Güneş" karakterine hayat verecek ve Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı hikâyeye yeni bir boyut katacak.

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