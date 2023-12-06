'Safir' dizisinde Gizem Karaca sürprizi!

Gizem Karaca, "Safir" dizisinin kadrosuna "Güneş" karakteri olarak katıldığını açıkladı. Diziye 15. bölümden itibaren dahil olacak olan Karaca, karakteri hakkında, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Tüm gezegenler onun etrafında döner. Bu yüzden genel olarak güneş simgesini çok sık kullanırım günlük hayatımda, üstümde başımda, yaptığım resimlerde ve genel olarak evimin dekorasyonunda. Karakter ismimin Güneş olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bazı tesadüfleri çok seviyorum. Demek ki çağırdım." dedi.

Gizem Karaca, sözlerine şu şekilde devam etti: "Güneşi gerçekten bir Güneş gibi güçlü ve merkezde bir karakter olarak kurmak istiyorum. Güneş herkese ve her şeye enerji ve güç verecek, yaşam enerjisi katacak bence. Daha çok yeni tanıştım Güneş hanımımla, çok güzel planlarım ve heyecanım var onunla ilgili… Ondan ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım. İçinizi ısıtan ama gereğinden çok yaklaşırsanız yakan bir kadın olacak..."