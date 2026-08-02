Sadettin Saran'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimlerden Sadettin Saran bu kez spor ya da iş dünyasıyla değil yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Uzun yıllardır alışılan görünümünü değiştiren Saran sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. En çok dikkat çeken detay ise bıyık bırakmış olmasıydı.

Yeni Görünümü Herkesi Şaşırttı

Sadettin Saran'ın yeni karesi paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Onu yıllardır aynı tarzıyla görmeye alışan takipçileri ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını söyleyen yorumlar yaptı. Özellikle bıyıklı hali birçok kişiye oldukça farklı gelirken bazı kullanıcılar yeni imajı çok beğendiklerini ifade etti.

Kimi takipçiler "Çok karizmatik olmuş" derken, kimileri ise eski görünümünü daha çok sevdiklerini dile getirdi. Kısacası tek bir fotoğraf bile sosyal medyada uzun süre konuşulmaya yetti.

Yorumlar Peş Peşe Geldi

Paylaşımın ardından binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları yeni imajı farklı ünlü isimlere benzetirken, esprili yorumlar da dikkat çekti. Bazıları bu değişikliği oldukça başarılı bulurken bazıları ise Saran'ın eski halinin daha ikonik olduğunu savundu.

İmaj değişikliğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Sadettin Saran sadece paylaştığı fotoğrafla gündem olmayı başardı. Bazen tek bir kare bile uzun uzun konuşulmaya yetiyor.

Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Karelerinden Biri Oldu

Son dönemde sosyal medyada ünlü isimlerin yaptığı imaj değişiklikleri sık sık gündem olurken Sadettin Saran da bu listeye katılmış oldu. Bıyıklı yeni görüntüsü kısa sürede spor ve magazin sayfalarında paylaşılırken birçok kullanıcı bu değişimin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu merak etmeye başladı.

Şimdilik Saran cephesinden yeni görünümüne ilişkin farklı bir açıklama gelmiş değil. Ancak paylaştığı tek fotoğraf bile sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya yetti. Görünen o ki yeni imajı bir süre daha konuşulmaya devam edecek.