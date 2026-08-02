LeBron James İçin Helikopter İddiası! Her Gün Uçacak mı?

LeBron James hakkında ortaya atılan iddia spor gündemine damga vurdu. Yeni eviyle antrenman tesisleri arasındaki 150 kilometrelik yolu helikopterle aşacağı öne sürüldü.

LeBron James İçin Helikopter İddiası! Her Gün Uçacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 13:27

LeBron James bu kez attığı sayılarla değil hakkında ortaya atılan ilginç bir iddiayla gündemde. NBA'in yıldız ismi için konuşulanlara göre yeni kariyer planlarının ardından yaşam düzenini de tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. En çok konuşulan detay ise evi ile iş yeri arasındaki mesafeyi her gün helikopterle aşacağı iddiası oldu.

Yeni Ev Tercihi Dikkat Çekti

İddialara göre LeBron James yeni döneme hazırlanırken New York'ta oldukça lüks bir ev satın aldı. Satın aldığı evin hem konumu hem değeri kısa sürede spor dünyasında konuşulmaya başlandı. Yıldız basketbolcunun yaşam standartlarına uygun olarak seçtiği ev sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ancak asıl dikkat çeken konu evin kendisi değil ev ile antrenman tesisleri arasındaki mesafe oldu.

Ulaşım İçin Helikopter İddiası

Konuşulanlara göre LeBron James'in evi ile çalışacağı tesis arasında yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu nedenle yıldız basketbolcunun trafikte vakit kaybetmemek için her gün helikopter kullanmayı planladığı öne sürüldü.

Özellikle NBA'deki yoğun maç takvimi ve antrenman temposu düşünüldüğünde zaman kazanmak adına böyle bir tercih yapabileceği yorumları yapılıyor. Şimdilik bu konuda resmi bir doğrulama bulunmasa da iddia spor gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Helikopter iddiası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bazı kullanıcılar bunun LeBron James gibi dünya çapında bir sporcu için normal olduğunu savunurken bazıları ise her gün böyle bir ulaşım yönteminin oldukça sıra dışı olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar LeBron James cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle hem yeni ev hem helikopterle ulaşım iddiası şimdilik doğrulanmamış bilgiler arasında yer alıyor. Yine de ortaya atılan bu iddia basketbol dünyasında merak uyandırmaya yetti.

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