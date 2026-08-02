Bodrum'da Fatih Terim Sürprizi! Yanındaki İsim Olay Oldu

Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren Fatih Terim, bu kez futbol gündemiyle değil, tatil keyfiyle konuşuluyor. Türkbükü'ndeki evinde dinlenen tecrübeli teknik adam, ailesi ve yakın dostlarıyla çıktığı tekne turunda kameralara yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran Terim'in keyifli halleri dikkat çekerken, teknedeki sürpriz isim de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Ege Koylarında Keyifli Bir Gün

Fatih Terim, sıcak yaz günlerini değerlendirmek için özel botuyla Bodrum'un birbirinden güzel koylarını gezdi. Deniz, güneş ve sakinliğin tadını çıkaran deneyimli teknik adamın oldukça rahat ve neşeli olduğu görüldü.

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye vakit ayıran Terim, zamanının büyük bölümünü ailesiyle geçiriyor. Tekne turu sırasında objektiflere yansıyan görüntülerde keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Ailesi Yanından Ayrılmadı

Bu keyifli gezide Fatih Terim'e eşi Fulya Terim ile kızı Merve Çetin de eşlik etti. Ailece vakit geçiren Terimlerin samimi görüntüleri, yaz tatilinin huzurlu atmosferini yansıttı.

Terim ailesi uzun yıllardır yaz aylarını Bodrum'da geçirmeyi tercih ediyor. Bu nedenle bölge sakinleri ve tatilciler onları zaman zaman sahilde ya da denizde görmeye alışkın.

Bottaki Sürpriz İsim Dikkat Çekti

Tekne turunda en çok konuşulan detay ise gruba eşlik eden ünlü oyuncu Demet Akbağ oldu. Terim ailesinin yakın dostlarından biri olan Akbağ'ın da bu keyifli gezide yer alması magazin gündeminde ilgi gördü.

Birlikte sohbet edip denizin tadını çıkaran ekip, oldukça neşeli anlar yaşadı. Özellikle Fatih Terim ile Demet Akbağ'ın samimi dostluğu sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

Tatil Kareleri Gündem Oldu

Tekneden yansıyan görüntüler kısa sürede magazin sayfalarında geniş yer buldu. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Fatih Terim'in ailesi ve yakın dostlarıyla geçirdiği sakin tatil, takipçilerinin de ilgisini çekti.

Sezonun yorgunluğunu Bodrum'un eşsiz koylarında atan Terim'in tatiline bir süre daha devam etmesi beklenirken, objektiflere yansıyan bu kareler yazın en çok konuşulan magazin görüntüleri arasında yerini aldı.