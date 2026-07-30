Sadece Popun Kralı Değil, Amerika’nın da Patronu! Kenan Doğulu’nun Amerika'daki Girişimleri

Kenan Doğulu'nun rengârenk ceketleri, alışılmadık kesimlere sahip kostümleri ve cesur kombinleri yıllardır sahne kimliğinin önemli bir parçası. Sanatçıların kendi ürün koleksiyonlarını hazırlamasının henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde Doğulu, bu tarzı mağaza raflarına taşımayı düşündü.

Önce Türkiye'de bir erkek giyim markası kurdu, ardından rotasını Los Angeles'a çevirdi. Arşivlerde kalan bu girişim müzik kariyerinin gölgesinde unutulsa da Kenan Doğulu'nun pop dünyasının dışındaki en şaşırtıcı adımlarından.

Konserlerde Giydikleri "KEN" Markasına Dönüştü

Kenan Doğulu KEN adını verdiği erkek giyim markasını 2004 yılında tanıttı. Fikir, konserleri için hazırlanan özel tasarım kıyafetlerin gördüğü ilgiden doğmuştu. Tasarımcı İrem Onar'la hazırladığı ilk koleksiyonda tişört, gömlek, ceket ve kot pantolonlara yer verdi.

Koleksiyonun Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlenecek bir defileyle tanıtılması; parçaların Vakkorama, Beymen Club ve Mudo mağazalarında satışa sunulması planlandı. Doğulu o günlerde markayı büyütmekten de söz ediyor, sonraki koleksiyonlara kadın giyimi, ayakkabı, aksesuar ve parfüm eklemek istediğini anlatıyordu. Hedefleri arasında New York, Miami, Los Angeles ve Londra gibi şehirler de vardı.

Amerika Hayali Mağazaya Kadar Uzandı

KEN'in yurt dışına açılma planı tamamen kâğıt üzerinde kalmadı. 2008 tarihli haberlerde Kenan Doğulu'nun Los Angeles'ta Ken Love Yourself adlı bir giyim mağazası açtığı belirtiliyordu. Sahne için oluşturduğu gösterişli tarz Amerika'da kendi adıyla bağlantılı bir mağazanın vitrinine taşınmış oldu.

Musicians Institute'da eğitim gören sanatçı o dönemlerde de yılın önemli bölümünü burada geçiriyordu. Şehirde daha serbest hareket edebilmenin kendisine üretim alanı açtığını, konserleri ve sanat etkinliklerini yakından takip ettiğini anlatmıştı.

Ken Love Yourself mağazasının bugün açık olduğunu gösteren güncel bir resmî adres veya açıklama bulunmuyor. Doğulu'nun modayla ticari bağıysa bütünüyle sona ermiş değil. Sanatçının güncel resmî mağazasında şarkılarından ve kariyerinin farklı dönemlerinden esinlenen lisanslı tişörtler, rozetler ve aksesuarlar satılıyor.

Los Angeles Bağlantısı Yıllar Sonra Başka Bir İşle Geri Döndü

Kenan Doğulu'nun Amerika'daki girişimcilik hikâyesine yakın zamanda yeni bir sayfa eklendi. Fakat bu kez konu giyim değil müzikti. Doğulu'nun kurduğu Dola Music, Los Angeles ve İstanbul merkezli uluslararası bir müzik şirketi olarak faaliyet göstermeye başladı.

Beren Saat'in "Beren" adıyla yayımladığı ilk mini albümü Exuberance da 18 Haziran 2026'da Dola Music etiketiyle dinleyiciye ulaştı. Altı İngilizce şarkıdan oluşan projenin ortak yapımcılığını Kenan Doğulu üstlendi. Albüm uluslararası dağıtım için The Orchard'la çalıştı.

Böylece Kenan Doğulu'nun Los Angeles'la kurduğu bağ yıllar içinde biçim değiştirdi. Sahne kostümlerinden doğan KEN markası bugün aynı yapısıyla devam etmese de arkasındaki fikir hâlâ tanıdık: Yaratıcı bir çalışmayı Türkiye sınırlarının ötesine taşımak.