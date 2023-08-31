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Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak

Emekliye ek ödeme müjdeleri gelmeye devam ediyor. Kamu Bankaları bu kapsamda harekete geçmiş bulunuyor.

Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 11:08

Halkbank tarafından emekliye özel zaman zaman yeni kampanyalar duyurulmaktadır. Özellikle de emeklinin maaşını Halkbank'a taşıması ve 3 yıl taahhüt vermesi ile birlikte karşılıksız ödül mahiyetinde ödemeler sunulmaktadır. Günümüzde emekli maaşı açlık sınırının altında yer alırken bu Bütçe ile geçinmek durumunda kalan emekliler ek gelir elde etme imkanlarını araştırmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle de emekli maaş promosyonu kampanyaları bu kapsamda dikkat çekici olmaktadır. Emeklinin nakit ihtiyacını gidermek amacıyla kamu bankaları bir adım önde seyretmektedir. Sadece maaş taşıma şartına binlerce lira ek ödeme imkanı sunan bankalardan biri de Halk Bankası olarak bilinmektedir. Bu kapsamda Halk Bankası düzenlediği yeni kampanyasını resmi internet sitesinde duyurmuş bulunmaktadır.

HALK BANKASI'NDAN ÖDEME

Halk Bankası emekli maaşı promosyonu kampanyasına ek olarak yeni kampanya başlattığını açıkladı. Geri geri ödemesiz kampanyanın yanı sıra sadece Emekli promosyonu ile sınırlı kalmayacak şekilde ek kampanyasını sundu. Bu kapsamda emekliye ek olarak sunulacak olan emekli maaş aralığına göre karşılıksız olarak verilen emekli promosyonu olarak karşımıza çıkarken Buna ek faizsiz kredi imkanı da tanımlanacak. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödenecek.

Emekli maaşını taşıyan müşteriye ödenen Emekli promosyonu emekli maaş miktarına göre değişiklik göstermekte iken bir başka fırsat da ihtiyaç kredisi olmaktadır. Emekli maaş promosyonundan faydalanan tüm emeklilere 20.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Bu kapsamda emekli maaşı aralığına göre 5000 TL'ye kadar da promosyon ödemesi artı olarak alabileceksiniz

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